"ريمونتادا" قاتلة.. ريال مدريد يقلب الطاولة على فريق تركي آل الشيخ

2024-01-21 21:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفلت ريال مدريد من فخ ضيفه ألميريا، بالفوز عليه 3-2 مساء اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ثلاثية ريال مدريد، حملت توقيع جود بيلينجهام من ركلة جزاء، وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال في الدقائق 57 و67 و(90+9).

فيما سجل ثنائية ألميريا، لارجي رامازاني وإدجار جونزاليس في الدقيقتين الأولى و43.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 6 نقاط في المركز الأخير.

بدأت المباراة بمفاجأة مبكرة من الضيوف، حيث سجل لارجي رمازاني، هدف التقدم لصالح ألميريا بعد مرور 38 ثانية فقط، إذ تلقى تمريرة لوكاس روبرتوني، وسدد مباشرة في شباك الحارس كيبا.

وحاول لاعبو ريال مدريد، إظهار ردة الفعل، وصوب رودريجو كرة قوية لكنها مرت أعلى القائم الأيمن في الدقيقة 14.

وجاء الرد سريعا من روبرتوني الذي سدد كرة بالقدم اليسرى، أمسك بها الحارس كيبا بسهولة في الدقيقة 15.

ونجح إدجار جونزاليس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، إذ استغل كرة شتتها ناتشو، وصوب على الطائر أقصى يسار الحارس كيبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ألميريا على ريال مدريد بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، طالب لاعبو ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء، إثر وجود لمسة يد على كايكي مدافع ألميريا.

وبعد الرجوع للفار، احتسب حكم المباراة، هيرنانديز مايسو، ركلة جزاء للميرنجي، سددها بنجاح بيلينجهام، مسجلا الهدف الأول للملكي في الدقيقة 55.

وسريعا ما أضاف أريباس، الهدف الثالث لصالح ألميريا في الدقيقة 61، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لوجود خطأ من اللاعب لوبي على بيلينجهام.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 67، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر تشواميني، ووضعها بالكتف في الشباك، حيث أكدت تقنية الفيديو، صحة الهدف بعد وجود حالة من الشك.

واستمر ضغط ريال مدريد لتسجيل هدف التقدم، ونجح بيلينجهام في التسجيل بتصويبة أقصى يسار الحارس، لكن حكم المباراة ألغاه بسبب تسلل صانع الهدف فران جارسيا في الدقيقة 76.

وأضاع فينيسيوس، فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80، إذ تلقى تمريرة من إبراهيم دياز داخل المنطقة، وسدد لكن الحارس ماكسميانو تصدى لها ببراعة.

وصوب جود بيلينجهام، كرة أكروباتية مرت بمحاذاة القائم الأيسر لحارس ألميريا في الدقيقة 82.

وسجل كارفاخال هدف الانتصار القاتل لريال مدريد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، حيث تلقى كرة عرضية من بيلينجهام، وسدد مباشرة في الشباك، ليمنح النقاط الثلاث للميرنجي.