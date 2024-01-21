بعد أن أجلتها الاتحادية.. الجيل الجديد يقرأ مسار دعوى الرواتب ضد اربيل

2024-01-21 21:48:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

حدد عضو حراك الجيل الجديد ميران سعيد، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، سبب تأجيل المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد حكومة الإقليم بخصوص رواتب الموظفين.

وقال سعيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قرار المحكمة بالتأجيل نعتقد فيه محاولة لإعطاء حكومة الإقليم المساحة الكافية للدفاع عن نفسها".

وأضاف أنه "نعتقد في المرحلة الأخيرة سيتم التصويت بإنصاف الموظفين وستصدر المحكمة قرارا لصالح المواطنين في كردستان، لآن تأخير وإدخار الرواتب مخالف للقانون".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية في مرحلة دراسة الدعوى من كل نقاطها، وفي الأخير سيصدر القرار لصالح الموظفين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والغبن".

ونظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد بالدعوى المقامة من قبل مجموعة من موظفي اقليم كردستان مطالبين بفصل ملف الرواتب عن الاشكالات المالية بين بغداد وكردستان وكذلك استرجاع رواتبهم المدخرة وعدم تأخيرها.



