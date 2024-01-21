تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني ونظيره الكويتي

2024-01-21 22:22:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الكويت محمد صباح السالم الصباح، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024) العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم" ان السوداني هنأ الصباح "بمناسبة توليه منصبه وتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للحكومة الكويتية، والمزيد من الاستقرار والرخاء للشعب الكويتي الشقيق".

وأضاف "كما شهد الاتصال التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".