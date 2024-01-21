مركز الوقاية يعلن تحديث الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي

2024-01-21 22:26:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مركز الوقاية من الاشعاع، اليوم الأحد، تحديث الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "اجتمع مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة صباح حسن الحسيني مع ممثل هيئة المستشارين في مجلس الوزراء حامد الباهلي وممثلي هيئة الطاقة الذرية / مدير مديرية ادارة النفايات احمد صدام، ومرتضى عذاب، وممثلي عن الهيئة العراقية للسيطرة عن المصادر المشعة هادي نجم ومحمد جاسم، بحضور مدراء الاقسام للمركز لمناقشة تحديث الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم المحافظات العراقية المحددة ضمن البرنامج".وبين الحسيني، بحسب البيان، أن "الاجتماع تطرق الى معالجة التلوث الإشعاعي في المواقع المختلفة المضمنة ضمن الخطة الوطنية لإزالة التلوث ، والنظر في معالجة أية مواقع يتم اكتشافها لاحقا".وأشار إلى أن "مركز الوقاية من الإشعاع يقيّم خطط الجهات التنفيذية الوطنية ممثلة بهيئة الطاقة الذرية ومديرياتها المتخصصة ودراستها وإقرارها وفقا للتعليمات النافذة والمتماشية مع تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أعلى المقاييس العالمية في التنفيذ والرقابة وحماية المواطنين والبيئة من تأثيرات التلوث الإشعاعي".وكانت وزارة البيئة العراقية/ مركز الوقاية من الإشعاع، أعلن مسبقا عن الخطة الوطنية لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق والتي أقرّها مجلس الوزراء وحدد فيها أدوار الجهات الوطنية المسؤولة عن الخطة الوطنية وتوفير مستلزمات إنجاحها، والهدف منها وهو إعلان العراق خاليا من آثار التلوث الإشعاعي باليورانيوم المنضب الذي نتج عن حروب النظام السابق وإزالة آثاره عن البيئة والإنسان، في سعي حكومي جاد لمعالجة هذه الآثار .