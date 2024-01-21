السعودية تحلق بركب المتأهلين الى دور الـ 16 بكأس آسيا

2024-01-21 22:57:37 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

سجل المنتخب السعودي هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على تسعة لاعبين من قرغيزستان في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024) ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر فريق المدرب روبرتو مانشيني المجموعة السادسة بست نقاط، بفارق نقطتين عن تايلاند صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن عمان صاحب المركز الثالث وبقى منتخب قرغيزستان في ذيل المجموعة دون نقاط.

سجل محمد كنو هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 35، ثم ضاعف فيصل الغامدي النتيجة في الدقيقة 84.

ولعب منتخب قرغيزستان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد أيزار أكماتوف إثر تدخل عنيف على سامي النجعي، قبل أن يلعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد ميرك كيمي بيرن في أعقاب تدخل عنيف على حسان تمبكتي.

وافتتح كنو التسجيل للسعودية في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد حولها كنو للشباك بتسديدة من مدى قريب.

وسجل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد سبع دقائق من دخوله كبديل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس في إبعادها بقبضة يده لتسكن الشباك.

وتختتم السعودية مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة تايلاند يوم الخميس، فيما يلتقي منتخب قرغيزستان بنظيره عمان في اليوم ذاته.