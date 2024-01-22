كأس آسيا.. المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 وموعد إنطلاقه

2024-01-22 00:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

انتهت الجولة الثانية من كأس آسيا 2023 لتبدأ مرحلة أكثر حسمًا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية لتصبح للجميع فرصة وحيدة وأخيرة للتأهل.

وأصبح منتخب قطر أول الواصلين إلى دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 بعد الفوز على لبنان وطاجيكستان خاصة بعد تعادل الصين مع لبنان، لتصبح المباراة الأخيرة بمثابة تحصيل حاصل.

المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس آسيا 2023

منتخب قطر كان أول من حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية ليؤكد صاحب الأرض وحامل اللقب أنّه على استعداد للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

والمنتخبات التي تأهلت بشكل نهائي إلى دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 حتى الآن، هي: قطر وأستراليا وإيران والعراق والسعودية.

وينطلق دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 يوم الأحد 28 يناير / كانون ثاني بمواجهة بين متصدر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى/الثالثة/الرابعة.

أما آخر مباراة في ثمن النهائي فسوف تكون يوم الأربعاء 31 يناير / كانون ثاني بين متصدر المجموعة الثالثة -ثالث المجموعة الأولى/الثانية/السادسة.