وزير الخارجية يؤكد من فيينا موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية

2024-01-22 00:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية وإدانته للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى ، سفراء الدول العربية المعتمدين في فيينا، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية ونتائج المشاركة في منتدى دافوس، كما تطرق إلى زيارته الحالية في فيينا ولقائه بنظيره النمساوي، مشيراً إلى انه سيجتمع بالمدير العام للطاقة الذرية والمدير العام لمنظمة التمنية الصناعية في مكتب الأمم المتحدة. "وأكد الوزير، بحسب البيان، "موقف العراق الثابت من القضية القضية الفلسطينية وإدانته للجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة".