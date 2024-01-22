الاتحاد الإسباني ينشر تسجيلات حكام مباراة ريال مدريد وألميريا

2024-01-22 03:22:01 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن التسجيلات الصوتية بين حكام مباراة ريال مدريد وألميريا، مساء الأحد، التي فاز بها الميرنجي بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.وشهدت المباراة جدلا تحكيميا واسعا في بعض القرارات، بسبب الرجوع لتقنية الفيديو أكثر من مرة.ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التسجيلات الصوتية للحكام وجاءت كالتالي:في الدقيقة 53 لمس كايكي مدافع جيرونا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ولم يشر حكم المباراة هيرنانديز مايسو لأي خطأ، لكن حكم تقنية الفيديو استدعاه لمراجعة اللقطة، وقرر احتساب ركلة جزاء نفذها بيلينجهام بنجاح وسجل الهدف الأول للملكي.وقال هيرنانديز هيرنانديز حكم الفار: "أوصي بإجراء مراجعة لكي تتمكن من تقييم ركلة الجزاء المحتملة بسبب لمسة يد من مدافع ألميريا، وسأعرض لقطة من مكان مرتفع حتى تتمكن من الرؤية بشكل جيد والفصل بين اللاعبين".وعلق مايسو: "ممتاز، لاعب ريال مدريد أرسل الكرة ولمست ذراع مدافع ألميريا، سأحتسب ركلة جزاء بدون بطاقة".أما الحالة الثانية في الدقيقة 61، فقام لوبي لاعب ألميريا بصفع بيلينجهام على وجهه، ولم ير الحكم هيرنانديز مايسو اللقطة واستمر اللعب، حتى سجل أريباس الهدف الثالث للضيوف.وتحدث حكم الفيديو هيرنانديز هيرنانديز قائلا: "تعال لرؤيتها، أوصي بمراجعة لخطأ محتمل في الهجوم، لقد أثر عليه بالفعل".الحالة الثالثة والتي كانت الأكثر جدلا، جاءت في الدقيقة 67، بعد عرضية من تشواميني وصلت لفينيسيوس وكان هناك شك بأنه سجل الهدف بذراعه وقرر الحكم إلغاء الهدف.وقال حكم الفيديو هيرنانديز هيرنانديز: "أوصي بمراجعة ميدانية لتقييم لمسة اليد، لقد ضرب الكرة بالكتف الأيمن".وعلق حكم الساحة مايسو أثناء المراجعة: "أنا أتفق معك، لقد اصطدمت الكرة بكتفه. ممتاز إنها بالكتف وبالتالي الهدف صحيح، سأشير إلى صحة الهدف ولا يوجد خطأ".