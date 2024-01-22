2024-01-22 05:00:04 - المصدر: العربي الجديد

قُتل خمسة جنود إيرانيين بعدما فتح مجنّد النار الأحد في قاعدة عسكرية في جنوب إيران، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" نقلاً عن مسؤول في الجيش الإيراني قوله "في هذا المساء، دخل أحد مجنّدينا في أثناء حراسته وحدة في أحد المواقع العسكرية للجيش، منطقة استراحة الجنود وراح يطلق النار على رفاقه".

ونقلت الوكالة عن المسؤول في الجيش الإيراني قوله إن الدافع للهجوم "لا يزال مجهولا".

وأوضح المسؤول أن "المهاجم لاذ على الفور بالفرار من الثكنات والجهود جارية للقبض عليه".

وجاء في التقرير العسكري "للأسف، نتيجة إطلاق النار هذا قتل خمسة من رفاق هذا المجنّد".

والواقعة نادرة الحصول في محافظة كرمان الجنوبية وتأتي في خضم مخاوف أمنية بعد تفجيرين تبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، وقع تفجيران انتحاريان في مدينة كرمان بجنوب إيران قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله بغارة أميركية في العراق. والتفجيران اللذان تبنّاهما تنظيم "داعش"، أوقعا نحو 90 قتيلاً.

(فرانس برس)