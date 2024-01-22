بيان من الاتحاد المصري حول عودة محمد صلاح الى ليفربول

2024-01-22 07:40:23 - المصدر: واع

متابعة - واعأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً بشأن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي.وقال الاتحاد المصري في بيانه:" بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنكلترا عقب مباراة كاب فيردي لاستكمال علاجه".وأضاف:" هناك آمال بلحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل ".يذكر ان الالماني يورغن كلوب مدرب الريدز كان قد اعلن عودة صلاح الى ليفربول قبل بيان الاتحاد المصري.