اليوم.. قطر ولبنان بمواجهة الصين وطاجيكستان بكأس آسيا

2024-01-22 09:44:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام مساء اليوم الاثنين، مباراتان لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس أمم آسيا بكرة القدم والمقامة حالياً في قطر.ويلتقي في المباراة الأولى منتخبا لبنان وطاجيكستان في تمام الساعة السادسة مساءً في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ويتطلع منتخب “الأرز” في مشاركته القارية الثالثة بعد نسختي 2000 و2019 إلى بلوغ ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.واستهل رجال المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش البطولة بخسارة أمام قطر المضيفة بثلاثية نظيفة في لقاء الافتتاح، ثم تعادل مع نظيره الصيني سلباً. وضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة بعدما جمع ست نقاط كاملة قبل مواجهة نظيره الصيني الثاني (نقطتان)، والطاجيكي ثالثاً بنقطة بفارق الأهداف أمام اللبناني الرابع.وفي المباراة الثانية يلتقي في ذات الوقت منتخبا قطر والصين في استاد خليفة الدولي، وينشد المنتخب القطري صاحب الضيافة وحامل اللقب الذي ضمن صدارة المجموعة، إلى تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال تحقيق فوزه الثالث، كما أنه يسعى إلى تحقيق فوزه العاشر توالياً في البطولة القارية، علماً أنه فاز في مبارياته السبع في النسخة الماضية في الإمارات في طريقه إلى التتويج بباكورة ألقابه، بالإضافة إلى فوزين في النسخة الحالية على لبنان وطاجيكستان.