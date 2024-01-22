ديالى.. اعتقال 3 مطلوبين للقضاء بينهم بتهمة الفساد الإداري والمالي

2024-01-22 09:48:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الرد السريع: القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء منهم مطلوب بتهمة الفساد الإداري والمالي





لملاحقة المطلوبين للقضاء وتنفيذ أوامر القبض بحقهم، ألقى الفوج الثالث اللواء الخامس والفوج الثاني اللواء الثالث قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة القبض على 3 مطلوبين للقضاء، اثنان منهم يحملان الجنسية الأجنبية ومخالفان لقانون الإقامة العراقي في قضاء المقدادية ومنطقة الهارونية بمحافظة ديالى، والثالث بتهمة الفساد الإداري والمالي، حيث تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب أصولياً