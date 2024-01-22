2024-01-22 10:20:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

من المؤمل ان يعقد قادة الاطار التنسيقي اجتماعا حاسما، مساء اليوم الاثنين، من أجل حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد.

وقال مصدر مطلع، لـ"بغداد اليوم"، ان "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماع مهم وحاسم، مساء اليوم، من أجل الوصول الى تفاهم واتفاق بشأن حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي، خصوصا بعد الانقسام والخلاف الكبير ما بين قوى الاطار خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان يوم السبت المقبل".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "قادة الاطار التنسيقي سيسعون من خلال هذا الاجتماع توحيد مواقفهم بدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، وكذلك تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة".