لدعم مرشح واحد وتحديد جلسة الانتخاب.. اجتماع حاسم بشأن منصب رئيس البرلمان

2024-01-22 10:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، بأن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً حاسماً مساء اليوم الأثنين (22 كانون الثاني 2024)، من أجل حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد.

وقال المصدر ، لـ"بغداد اليوم"، إن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً وحاسماً، مساء اليوم، من أجل الوصول إلى تفاهم واتفاق بشأن حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي، خصوصًا بعد الانقسام والخلاف الكبير ما بين قوى الاطار خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان يوم السبت المقبل".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "قادة الإطار التنسيقي سيسعون من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد مواقفهم بدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، وكذلك تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة".

ورفع مجلس النواب، الاحد (14 كانون الثاني 2024) جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.

وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.

وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.

ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.