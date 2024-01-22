إجرام الديوانية تطيح بقاتل مفرزة أمنية مكونة من ضابط و 3 منتسبين

2024-01-22 10:53:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تطيح بقـ ـاتل مفرزة من مكافحة إجـ ـرام الديوانية متكونة من ضابط برتبة رائد وثلاثة منتسبين

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بعملية خاطفة نفذتها خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مكافحة ارهـ ـاب الديوانية أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على المتهم الذي قام بقتـ ـل مفرزة من مكافحة إجـ ـرام الديوانية في وقت سابق والمطلوب وفق مواد قانونية مختلفة، جاء ذلك بعد أستمكانه وملاحقته والاشتباك معه في محافظة المثنى.

حيث ضبطت بحوزته عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة .

سلم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل .





وتدعو وكالة الاستخبارات المواطنين الكرام بضرورة الإبلاغ عن العناصر الارهـ ـابية وعصابات الجريـ ـمة المنظمة من خلال الاتصال على الرقم الساخن المجاني (144) .

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