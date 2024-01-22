مفتن يشيد بإنجازات منتخب الكرة العابرة

2024-01-22 11:02:12 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، بالمستوى الذي قدمه منتخبا الكرة العابرة للرجال والنساء في بطولة آسيا .وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس اللجنة الأولمبية استقبل رئيس الاتحاد العراقي للكرة العابرة عبد الوهاب غازي وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبي المنتخب الوطني العراقي بالكرة العابر، وأشاد مفتن بفوز منتخبي العراق بالكرة العابرة بالمركز الأول في بطولة آسيا في منافسات الرجال والنساء، والتي أقيمت قبل نحو أسبوعين في الهند".وأضاف:" من جانبه ثمن غازي، الدور اللافت لمفتن، وزملائه في المكتب التنفيذي، برغم قصر فترة عمله متمنياً لهم التوفيق في قيادة العمل الأولمبي الوطني والسعي لتحسين أداء ونتائج الرياضيين العراقيين في محافل رياضة الإنجاز العالي".