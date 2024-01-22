مكافحة إرهاب الديوانية يطيح بقاتل مفرزة أمنية مكونة من ضابط و 3 منتسبين

2024-01-22 11:11:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، الإطاحة بقاتل مفرزة من مكافحة إجرام الديوانية مكونة من ضابط برتبة رائد وثلاثة منتسبين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعملية خاطفة نفذتها خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مكافحة ارهـاب الديوانية أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على المتهم الذي قام بقتل مفرزة من مكافحة إجـرام الديوانية في وقت سابق والمطلوب وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد استمكانه وملاحقته والاشتباك معه في محافظة المثنى"، مشيرةً الى "القوة ضبطت عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة في حوزة المتهم".

وأشارت الوكالة وفقاً للبيان الى "تسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".