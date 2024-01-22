المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري
2024-01-22 11:52:15 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
تباشر وزارة المالية / دائرة المحاسبة إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الحالي ، وتدعو الوزارة وحدات الإنفاق كافة في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها .
#وزارة_المالية
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22- كانون الثاني -2024
يتبع..