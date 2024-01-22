إدارة غاز الشمال تتعاقد مع اللاعب الدولي فرحان شكور

2024-01-22 11:54:06 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت الهيئة الإدارية لنادي غاز الشمال الرياضي اليوم الاثنين تعاقدها مع اللاعب فرحان شكور لتمثيل فريق النادي بكرة القدم في الدوري الممتاز.وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الهيئة الإدارية لنادينا تعاقدت مع اللاعب الدولي السابق فرحان شكور لتمثيل فريق الكرة في الدوري الممتاز للموسم الحالي قادماً من نادي الكرخ".وأضاف جلال أن " التعاقد مع شكور إضافة مهمة لتعزيز خط الهجوم لغاز الشمال خلال منافسات الدوري للخبرة الكبيرة والمهارة التي يتميز بها اللاعب فضلاً عن تمثيله للمنتخبات الوطنية وهي عوامل إيجابية سعت إدارة غاز الشمال في تحقيقها خلال فترة تعاقدها مع اللاعبين"، مشيراً الى أن" اللاعب فرحان مثل المنتخبات الوطنية العراقية والعديد من الأندية العربية منها الفيصلي الأردني وبعض الأندية العراقية في الدوري العراقي الممتاز".