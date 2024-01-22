2024-01-22 12:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الصرف، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية ببغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار بيع الدولار، في العاصمة بغداد، بلغت اليوم، 152.200 دينار مقابل كل 100 دولار، كما بلغت أسعار الشراء، 150.250 دينار لكل 100 دولار".

وكانت أسعار صرف الدولار، بلغت امس الاحد، في العاصمة بغداد، 153.000 دينار مقابل كل 100 دولار، كما بلغت أسعار الشراء، 151.000 دينار لكل 100 دولار".