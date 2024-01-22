طريق منتخب العراق سالك حتى نصف نهائي آسيا بمواجهة مع أستراليا أو السعودية

2024-01-22 12:12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

بعد تغلبه على إندونيسيا واليابان، يواجه المنتخب العراقي في الدور الثالث من مجموعات آسيا، نظيره الفيتنامي، وتشير التوقعات إلى أنه سيحقق الفوز الثالث ويتصّدر المجموعة الرابعة.

وبحسب مخطط البطولة فإن متصدر المجموعة الرابعة سيواجه في الدور الـ 16 أحد المنتخبات المتأهلة كأفضل ثالث من المجموعة الثانية والخامسة والسادسة.

وتضم المجموعة الثانية أستراليا التي ضمنت التأهل واقتربت من صدارة المجموعة، تليها أوزبكستان بالمركز الثاني ثم سورية التي ستواجه الهند الأضعف في المجموعة، لذلك فإن سورية هي الأقرب للفوز وحصد المركز الثالث والتأهل كأفضل الثوالث برصيد 4 نقاط.

أما المجموعة الخامسة، فتضم منتخبا كوريا الجنوبية والأردن اللذان يتقاسمان الصدارة بـ4 نقاط، يتبعهما البحرين بـ3 نقاط، وهو الأقرب لحصد المركز الثالث والتأهل كأحد أفضل الثوالث.

المجموعة السادسة تضم السعودية وسلطنة عمان وقيرغستان وتايلند، وتشير التوقعات إلى تأهل السعودية بصدارة المجموعة يليها عمان بالوصافة ثم تايلند بالمركز الثالث.

المعطيات الحالية تبيّن أن أسود الرافدين سيواجهون أحد المنتخبات الثلاثة، سورية أو البحرين أو تايلند، في الدور ثمن النهائي، ومن خلال المستويات التي ظهرت بها الفرق خلال دور المجموعات يتبين أن المستوى والأداء يرجح كفة العراق للوصول إلى الدور ربع النهائي.

فوز العراق سيؤهله لمواجهة الفائز من المباراة التي ستجمع بين وصيف المجموعة الأولى التي تضم إيران والإمارات وفلسطين وهونغ كونغ، (الإمارات الأقرب للوصافة بعد إيران)، ووصيف المجموعة الأولى التي تضم قطر والصين ولبنان وطاجيكستان، (الأقرب هو لبنان خلفاً لقطر المتصدرة).

موقع العراق في التصنيف الآسيوي والمستويات التي قدمها في أول مباراتين من البطولة تشير إلى أن طريقه مؤمن حتى النصف النهائي، إذا غابت المفاجآت، حين يواجه الفائز من بين الدول الأكثر حظاً للوصول وهي (أستراليا أو السعودية).

وفي حال قدم العراق مستوى عالياً كما في مباراة اليابان وتغلب على أستراليا أو السعودية سيواجه في المباراة النهائية أحد أبطال آسيا الأربعة في كرة القدم، كوريا واليابان وإيران وقطر.

ويشارك في كأس آسيا 24 فريقاً، موزعة على 6 مجموعات رباعية، وفي نهاية دور المجموعات يصعد المتصدّر والوصيف للدور الثاني مباشرة، فيما يدخل صاحب المركز الثالث في ترتيب مع أصحاب المراكز الثالثة في المجموعات الأخرى لاختيار أفضل 4 منتخبات للصعود وتكملة عدد فرق الدور الثاني الـ16.





المصدر: وكالات