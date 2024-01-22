اليوم.. إنتر ميلان يواجه نابولي في السعودية

2024-01-22 12:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يلتقي إنتر ميلان مع نظيره نابولي، في مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الإثنين (22 كانون الثاني 2024)، على ملعب الأول بارك بالرياض، في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي.

إنتر صعد للمباراة النهائية بعد فوزه على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما انتصر نابولي بنفس النتيجة على فيورنتينا.

المباراة نهائي طبيعي بين بطلي الدوري والكأس بالنظر إلى أن نابولي هو بطل الدوري، بينما فاز إنتر بكأس إيطاليا، قبل أن يقرر الاتحاد لعب هذه النسخة بالنظام الجديد المكون من 4 فرق (بطل الدوري ووصيفه، بطل الكأس ووصيفه).

وسيكون نهائي الغد فرصة مثالية لإنتر ميلان للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في الفوز بالنسختين الأخيرتين أمام يوفنتوس في 2021 وضد ميلان في 2022.

على الجانب الآخر يأمل والتر ماتزاري، المدير الفني لنابولي، في قيادة فريقه للتتويج باللقب لأول مرة منذ 2014.

النيراتزوري أمام فرصة لا مثيل لها لتأكيد جدارته وتفوقه على الجار والعدو اللدود له في مدينة ميلانو، والقطب الآخر نادي ميلان، خاصة وأن كل فريقه في جعبته 7 ألقاب ببطولة السوبر.

ميلان الذي توج بالبطولة في أول نسخة لها عام 1988، استطاع أن يتوج باللقب في 7 مرات سابقة كثاني أكثر الفرق حصدا للقب خلف يوفنتوس (9 مرات).

وشارك الروسونيري في النهائي 12 مرة، فشل في الفوز باللقب 5 مرات خرج فيها وصيفا للمسابقة، كثاني أكثر الفرق خسارة للقب أيضًا.

في المقابل، بعد تتويج الإنتر في آخر عامين، نجح النيراتزوري في اللحاق بميلان، حيث وصل للقب السابع له معادلا رقم غريمه، وأصبح على بُعد خطوة واحدة فقط من التفوق عليه حال تمكن من نيل اللقب أمام نابولي.

وسيضرب إنتر عصفورين بحجر واحد إذا تمكن من الفوز، فبجانب تخطي ميلان، سيكون فريق إنزاجي مصدر تهديد ليوفنتوس، لاسيما وأن الفارق سيتقلص إلى لقب واحد فقط لصالح اليوفي.

المصدر: كورة