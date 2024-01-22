2024-01-22 12:30:05 - المصدر: واع

بغداد - واع – فاطمة رحمةدعا الفنان سلام زهرة، اليوم الاثنين، المخرجين الى الجمع بين جيلي الرواد والشباب، فيما أشاد برصانة الفن العراقي.وقال زهرة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لديه توقاً للعمل الفني بجد ومواظبة، كما دأب على وصل ما مضى من نجومية حققها على صعيد السينما والتلفزيون والمسرح"، معرباً عن ثقته "بالمخرجين في جمع جيلين من فنانين كبار، يعدون رواداً بقياسات الراهن، قدموا للمشاهد أجمل المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأفلام السينمائية، مع الجيل الشاب المتطلع الى النجومية".وأضاف: "خلال فترة الانقطاع عن جمهوري العراقي، شاركت في أفلام سينمائية عدة، منها "ابتسامة بيكاسو" إخراج جعفر مراد، وعرض في دائرة السينما والمسرح ولي فيه دور رئيس"، لافتاً الى أن "الفنان عادل إمام نسب لي دوراً في مسلسل "ناجي عطا الله" حيث استمتعت بالعمل معه؛ لأنه يحترم الفن العراقي، وعززنا رأيه بما قدمنا من مستوى أدائي أدهشه، حيث رشحني للنجم عادل إمام الفنان العراقي المقيم في مصر محسن العلي".وتابع: "أعجب عادل إمام بتلقائيتي وعدم تكلفي وثقتي بأداء الدور، وهذا يدل على رصانة التمثيل العراقي، لأن أغلب الفنانين الذين لهم تجربة أولى مع الفنان عادل إمام، يرتبكون قلقاً".وواصل: "قدمت أعمالاً للأطفال، منها (القط بلي) و(القط فرفور) و(غزال الرنة) وشاركت في مسلسلات مع المخرج موسى عمار والفنانة عبير عيسى، وقمر الصفدي، وسهير فهد، و(وادي الذئاب) ومسلسلات مدبلجة (سجينة الحب) و(سن دوكان) و(عالم الحيوان) ودوبلاج تعليق لشخصيات وأفلام كارتون وثائقية وقدمت مع المخرجة رضية التميمي فيلماً سينمائياً".وأكد زهرة: "سأطل على الجمهور خلال رمضان في مسلسل من عشرين حلقة أظهر فيه بشخصيات متنوعة"، مستذكراً أعماله في مسرحيات بالثمانينيات والتسعينيات مع الفنان محسن العلي منها :(أطراف المدينة) و(مقامات أبو سمرة) ومع قاسم وعل السراج (حمدان يا حمدان) ومع علي السراج (نزلاء ورفاه) ومسرحيات عدة للمخرج عبد الأمير شمخي".