متنبئ جوي يحذر من خطر يهدد حياة أهالي البصرة

2024-01-22 12:34:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، أهالي البصرة من ارتفاع نسب غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.

وكتب عطية بمنشور على فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، أن "صباح اليوم تم رصد ارتفاع نسب غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) في اجواء البصرة بسبب تحول اتجاه الرياح السطحية الى جنوبية شرقية ليصل تركيزه الى حوالي 74 ملغم للمتر المربع".

وأضاف أن "في هذه الحالة يعتبر الهواء ملوّثاً، وعديم اللّون ينتج عن حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنّفط والغاز، ولا يمكننا رؤيته بالعين المجرّدة".

وأشار عطية الى أن "الحالة تشكّل خطرًا على صحّة الإنسان وتؤثّر سلبًا على نقاوة الهواء".



