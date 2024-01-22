الداخلية: حملات كبرى للحد من ظاهرة التسول

2024-01-22 12:46:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، قرب انطلاق حملات كبرى للحد من ظاهرة التسول، فيما أكدت استمرار إجراءاتها لملاحقة عصابات الجريمة التي تمتهن التسول.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية ستكثف نشاطها بخصوص ظاهرة التسول خلال هذا العام"، مبيناً أن "العام الحالي سيشهد حملات كبيرة للحد من ظاهرة التسول بالنسبة للأطفال أو باقي الفئات الأخرى".

وأضاف الموسوي: "لم نتوقف عن ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن التسول والعصابات الأخرى، وكذلك المتسولين والمخالفين في هذا الجانب"، مؤكداً "ضرورة تصاعد عمل وزارة الداخلية في عام 2024، بعموم الملفات والمستويات".