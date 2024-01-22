ديوان الرقابة المالية يعلن إنجاز تدقيق أسماء موظفي إقليم كردستان

2024-01-22 13:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي المشهداني، اليوم الاثنين، إنجاز تدقيق أسماء موظفي إقليم كردستان، مؤكداً العمل بوتيرة متصاعدة لإنجاز الحسابات الختامية لثلاثة أعوام.

وقال المشهداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحسابات الختامية لسنة 2016 أنجزت بالكامل، أما الحسابات للأعوام 2017 و2018 و 2019 فإننا عازمون على إنجازها خلال السنة الجارية"، مؤكداً "سنعمل بوتيرة متصاعدة، لإنجاز الأثر المتراكم، وإرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها".

وبشأن تدقيق أسماء موظفي إقليم كردستان، أكد المشهداني، أن "ديوان الرقابة المالية استكمل تدقيق أسماء الموظفين في إقليم كردستان ضمن التوقيت المحدد خلال 30 يوماً، وأرسلت نتائج التدقيق إلى مجلس الوزراء".