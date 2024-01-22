منتخبنا الوطني يرفع وتيرة استعداداته لمواجهة فيتنام

2024-01-22 13:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واعواصل منتخبنا الوطنيّ تدريباته صباح اليوم الاثنين، تحضيراً لمُواجهةِ منتخب فيتنام الأربعاء المقبل الساعة الثانية والنصف ظهراً في ستاد جاسم بن حمد الخاصّ بنادي السد.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " تدريبات اليوم، التي احتضنتها مراكزُ التدريب في نادي الغرافة ، شارك فيها جميعُ اللاعبين الذين بدوا في جاهزيةٍ تامةٍ للمشاركة في مباراة فيتنام المُقبلة ضمن إطار مبارياتِ الجولة الثالثة لفرق المجموعة الرابعة لمنافسات كأس آسيا 2023 والتي سوف يتحدد من خلالها ولجميع المجموعات مواجهات الدور ثمن النهائي".وأضاف" من المؤمل أن يخوضَ منتخبنا في الـ29 من الشهر الحالي مباراةَ دور الـ16 في ستاد خليفة الدوليّ مع أحد المنتخبات الحائزة على المركز الثالث في (المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة).وتابع " على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الثلاثاء في الساعة 11:00 صباحاً المؤتمرُ الصحفيّ الخاص بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في المركز الصحفيّ (مشيرب) إلى جانبِ لاعب المنتخب الوطنيّ بشار رسن".