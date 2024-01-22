الجهاز الفني للأولمبي يثني على معسكر الإمارات

2024-01-22 13:44:11 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عمارأكد المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي نزار أشرف، أن معسكر الإمارات أسهم في اكتشاف مواهب جديدة تستحق تمثيل المنتخب في منافسات نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها قطر في الفترة من 15 نيسان إلى 3 أيار 2024.وقال أشرف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" معسكر الإمارات من المعسكرات الناجحة والتي صبت في مصلحة الفريق والجهاز الفني "، مبيناً أن" المنتخب خاض وحدة تدريبية استشفائية للاعبي منتخبنا الأولمبي الذين شاركوا في مباراة مصر التجريبيّة ، ووحدة تمرينيّة كاملة للاعبين الآخرين جرتا في ملعب الاتحاد الإماراتيّ لكرة القدم في مدينة دبي ".وأضاف أشرف أن" المنتخب حقق الفائدة المرجوة من المعسكر لا سيما بعد المباراتين الوديتين أمام فريق fc akron، أحد أندية الدرجة الأولى بالدوري الروسي والمنتخب الأولمبي المصري بطل إفريقيا وتمكنا من تحقيق الفوز على كليهما ، وهذا ما ساعد الجهاز الفني على اكتشاف مواهب جديدة تستحق تمثيل المنتخب الأولمبي"، مبيناً أن" البطولة ستقام خارج أيام (الفيفا دَي) وبالتالي علينا أن نجد أكثر من لاعب وأكثر من خيار لكي نؤسس فريقاً قوياً قادراً على المنافسة في هذه البطولة المهمة".