توجه حكومي لافتتاح أكثر من خط لسكك الحديد وشراء قطارات جديدة

2024-01-22 14:14:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أكدت وزارة النقل، اليوم الاثنين، حاجة العراق لـ50 قاطرة من أجل سد حاجته، فيما أشارت الى افتتاح أكثر من خط لسكك الحديد خلال العام الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النقل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد قطارات المسافرين العاملة بلغ 14 قطاراً منها 12 قطاراً نوع DMU الصيني، فضلاً عن قطارين صنع تركي".

وأشار، الى أن "تأهيل وصيانة خطوط سكك الحديد والمفاصل مستمرة بوتيرة متصاعدة"، مؤكداً أن "العام الحالي سيشهد افتتاح أكثر من خط".

وأوضح، أن "أعداد قطارات السكك العاملة على نقل البضائع والحاويات والمشتقات النفطية لا تفي بالغرض"، مبيناً أن "الوزارة طالبت بالموافقة على شراء قاطرات من مناشئ رصينة".

وأضاف، أن "مسألة شراء القاطرات حالياً طور الدراسة في وزارة التخطيط"، لافتاً الى أن "احتياج العراق لا يقل عن 50 قاطرة على أقل تقدير".