لاعب سابق: العراق عاد لوضعه الطبيعي في آسيا

2024-01-22 14:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وقال شاكر محمود لاعب العراق السابق، اليوم الأثنين (22 كانون الثاني 2024)، إن منتخب أسود الرافدين نجح في استعادة مكانته مجددا ضمن قائمة الصفوة بقارة آسيا، بعد قهر اليابان.

واستهل منتخب العراق، مشواره في كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بالفوز في أول جولتين على إندونيسيا واليابان.

وقال شاكر في تصريح صحفي أن "بعض الفرق التي تمتلك فرصة بلوغ ثمن النهائي، بدأت تفكر جليا في الابتعاد عن الصدام مع العراق".

ونوه "ظهرنا بشكل جيد أمام إندونيسيا واليابان، وهذا المستوى وحصيلته المميزة من النتائج تحفز لاعبينا لمواصلة عروضهم القوية".

ولفت، الى ان "المدرب كاساس تعامل بشكل مميز في المباراتين، وأتوقع أن يمنح الفرصة للبدلاء من أجل المشاركة في المباراة الثالثة ضد فيتنام".

وأتم حديثه بالقول "طريق العراق للنهائي أصبح واضحا بفضل التماسك التكتيكي لجميع خطوطه، علاوة على وجود بدلاء بقوة العناصر الأساسية"