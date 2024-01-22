الإستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيين أثنين وتضبط كدس للعبوات الناسفة في نينوى

2024-01-22 14:26:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

خلية الإعلام الأمني

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الإستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين أثنين وتضبط كدس للعبوات الناسفة في نينوى

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إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والتسعين، تمكنت من خلالها إلقاء القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الارهابية والمطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في مدينة الموصل بالجانب الأيمن في حي ١٧ تموز، وقد جرى تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً.

فيما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية المتمثلة باللواء ٩٢ فق١٦، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، من ضبط كدس يحتوي على ( ٣٥ ) عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الأشكال في قرية بطيشة التابعة لناحية حميدات، في حين تكفلت مفارز الجهد الهندسي من رفع العبوات وتدميرها موقعياً.



إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤