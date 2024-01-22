تخصيص 40 قطعة أرض.. التربية تحدد موعد افتتاح عدد من مدارس القرض الصيني

2024-01-22 15:03:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بعد تخصيصها (٤٠) قطعة ارض...

وزارة التربية تُعلن إفتتاح عددا من مدارس القرض الصيني الشهر المقبل





أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية عن إفتتاح عدد من المدارس النموذجية التي أُدرجت ضمن مشروع القرض الصيني في النجف الأشرف نهاية شهر شباط المقبل بعد ان خصصت المحافظة (٤٠) قطعة أرض كمرحلة أولى لتشييد المشاريع التربوية بمتابعة مدير عام التربية مردان البديري.





مبينا ان محافظات العراق تشهد مراحل متقدمة في نسب انجاز الابنية المدرسية منذ بداية العام ٢٠٢٤ لتدخل حيز الخدمة بجهود الملاكات الهندسية الحثيثة والإشراف الوزاري المباشر لعمل الشركات المنفذة.

يتبع ...