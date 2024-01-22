فيديو.. قوة أمنية تعتدي على شاب بالضرب لعدم استجابته لأوامرها في الديوانية

2024-01-22 15:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

اظهر مقطع فيديو متداول، قيام قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية تعتدي على شاب بالضرب في الديوانية لعدم استجابته لأوامرها.

وبحسب الفيديو المتداول اطلعت عليه "بغداد اليوم"، الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، فأن "سبعة منتسبين من القوات الأمنية قاموا بضرب شاب قرب مدينة المرح في محافظة الديوانية.

وأفاد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، بأن " 7 منتسبين من قوات سوات التابعة لوزارة الداخلية اعتدوا على شاب قرب مدينة المرح بمحافظة الديوانية"، مشيراً أن "بعد الاعتداء على الشاب تم إسعافه الى المستشفى من ثم اعتقاله".

ووفقاً للمصدر فأن "الشاب رفض اخراج سيارته من المدينة وطلب منهم الانتظار بسيارته حتى تخرج سيارة آخري ويركن مكانها".









متداول: قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية تعتدي على شاب بالضرب في الديوانية لعدم استجابته لأوامرها pic.twitter.com/WnNQeQ8XU5 — Riqah Raad (@RaadRiqah78550) January 22, 2024







