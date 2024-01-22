2024-01-22 15:16:00 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليميحددت مديرية زراعة الأنبار، اليوم الاثنين، شرطاً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الصفراء، فيما أكدت ضرورة فتح مواقع جديدة لتسهيل تسلم محصول الذرة الصفراء من المزارعين في المحافظة.وقال مدير زراعة المحافظة وكالة خالد خلف عواد الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المساحة المقرة للخطة الزراعية الشتوية هي (572208) دونمات وقد تم تقليص خطة المديرية من قبل وزارة الزراعة لأسباب منها: الاعتماد حصراً على تقنيات الري الحديثة واستبعاد العقود الزراعية غير المجددة رغم الطلبات المتكررة وفي حال عدم اعتماد التسويق المفتوح للمزارعين ستتأثر الكميات المسوقة للموسم الحالي فضلاً عن تأثير قلة كميات الأمطار في المحافظة"، موضحاً أن "هذه الخطة لا تصل للاكتفاء الذاتي ولكن في حالة فتح التسويق حسب ضوابط العام الماضي الصادرة من مجلس الوزراء فإن المحافظة ستصل للاكتفاء الذاتي نظراً للكميات المنتجة وغير الداخلة ضمن الخطة الزراعية".وأضاف أن "خطة الذرة الصفراء هي (30000) دونم وأن تسويق محصول الذرة الصفراء مستمر إلى الآن مع ملاحظة وجود ازدحام للمزارعين في مركز تسويق الذرة الصفراء شركة ما بين النهرين العامة للبذور/ موقع أبو غريب"، مؤكداً أن "مديرية الزراعة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التسويق للسماح للمزارعين بتشغيل وتسويق محصولهم من الذرة الصفراء الى موقع الشركة العراقية لإنتاج البذور / موقع أبو غريب وللموسم الحالي تم اعتماد مواقع ومعامل الذرة الصفراء العائدة للشركتين في جميع المحافظات".وشدد على "ضرورة فتح مواقع في محافظة الأنبار لتسهيل تسلم المحصول من المزارعين" ،لافتاً إلى أن "المواقع المقترحة لتسلم الذرة الصفراء هي منطقة الكيلو 35 ، وموقع في قضاء عنه ، وموقع الصقلاوية".وتابع أن "مديرية زراعة الأنبار مستمرة بمتابعة الخطة الشتوية من خلال فرق ميدانية، فضلاً عن الاستمرار في توزيع الأسمدة والمبيدات المقررة وتذليل جميع الصعوبات وتبسيط الإجراءات أمام الفلاحين والمزارعين".