مصافي الشمال تعلن بدء تسويق منتجاتها

2024-01-22 15:22:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع – فليح العبيدي

أعلنت شركة مصافي الشمال التابعة لوزارة النفط، اليوم الاثنين، عن بدء تسويق منتجاتها، فيما أكدت مضيها بإعمار وتشغيل جميع الوحدات الإنتاجية.

وقال مدير عام ، عدنان محمد حمود، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتجات النهائية لمصفى الشمال، وصلت إلى خزانات الإنتاج وتم إرسالها إلى المستودعات من أجل عمليات التسويق"، مبيناً أن "من أهم المنتجات هي (النفثا، النفط الأبيض، زيت الغاز، زيت الوقود RCR".

‏وأضاف حمود، أن "الوزارة ماضية بإعمار وتشغيل جميع الوحدات الإنتاجية في شركة مصافي الشمال لإعادتها إلى سابق عهدها"، مؤكداً أن "هذا الإنجاز الكبير لم يتحقق لو لا الدعم الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووكيل الوزارة لشؤون التصفية".

وأعرب، عن "شكره وتقديره لجميع ملاكات شركة مصافي الشمال والجهد الوطني على هذا الإنجاز الذي تحقق بأيادٍ عراقية متميزة وبفترة قياسية قصيرة".