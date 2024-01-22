في بغداد وميسان والديوانية.. القبض على خمسة متهمين بينهم قاتل أطاح بضابط و3 منتسبين

2024-01-22 15:50:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الاثنين، القبض على قاتل مفرزة من مكافحة إجرام الديوانية متكونة من ضابط برتبة رائد وثلاثة منتسبين في المحافظة، في حين تم القبض على ثلاثة متهمين بالتسليم في ميسان، وسارق دراجات نارية في بغداد.

وقالت مديرية استخبارات الديوانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية خاطفة بالاشتراك مع مكافحة إرهاب الديوانية، أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على المتهم الذي قام بقتل مفرزة من مكافحة إجرام الديوانية في وقت سابق والمطلوب وفق مواد قانونية مختلفة، جاء ذلك بعد استمكانه وملاحقته والاشتباك معه في محافظة المثنى".

وتابعت "حيث ضبطت بحوزته عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة"، مشيرة إلى أنه "تم تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

في حين نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أمر إلقاء قبض على متهم لارتكابه (10) عمليات سرقة ضمن مناطق متفرقة من جانب الكرخ ببغداد.

وقالت المديرية إن "عملية إلقاء القبض تمت بعد أن استنجد أحد أصحاب الدراجات النارية بمفارز مكتب الخضراء حول تعرض دراجته للسرقة من قبل شخص مجهول ضمن منطقة العامرية".

وتابعت أنه "بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه، ولدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن (10) حوادث سرقة للدراجات النارية أربع منها سجل فيها أصل إخبار"، مبينة أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

أما قيادة شرطة محافظة ميسان، فقد اعلنت عن إلقاء القبض على (3) متهمين بارتكاب جريمة التسليب من خلال استدراج ضحاياهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في بيع وشراء السيارات.

وقال بيان للقيادة إن "عملية إلقاء القبض جاءت على خلفية شكوى تقدم بها (3) مواطنين من سكنة محافظة بابل قادمين إلى محافظة ميسان بعد الاتفاق مع المتهمين على شراء عجلة وتحديد مكان التسليم، وبعد وصولهم المكان المقصود تم تسليبهم مبلغ قدره 20500 دولار أمريكي ومبلغ (6) ملايين دينار عراقي والعجلة القادمين بها تحت تهديد السلاح".

وأضاف البيان أنه "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام ميسان / شعبة سرقة السيارات وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز فضلاً عن الجهود الفنية من خلال عمليات التعقب الالكترونية أثمرت بالتوصل الى المتهمين في مناطق متفرقة من المحافظة وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح نوع مسدس".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً وتدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف بالجريمة".