"مشاجرة واسط".. نزاع عشائري شارك فيه العشرات وتسبب بمقتل شخص

2024-01-22 15:50:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم الاحد، بأن نزاعا عنيفا اندلع مساء اليوم بين طرفين اثنين في قضاء الهندية جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتين في قضاء الهندية جنوبي مدينة الكوت مركز المحافظة، واستخدمت في النزاع اسلحة مختلفة"، لافتا إلى أن "سبب اندلاع النزاع هو شجار داخل محل تجاري، بسبب رفض صاحب المحل بيع الزبون بالدين، فتطور الامر الى استخدام السلاح بين الطرفين".

واضاف المصدر، ان "النزاع العشائري تسبب بمقتل شخص وإصابة اخر بجروح بليغة، فيما طوقت القوات الامنية بأعداد كبيرة منطقة الحادث وقامت باعتقال 105 مشارك بالنزاع، في أكبر عملية اعتقال تشهدها المحافظة في نزاع عشائري واحد".