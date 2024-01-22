الفلوجة.. تبادل إطلاق نار بين موكب محافظ الانبار وشيخ آل شبل

2024-01-22 15:50:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باندلاع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين موكب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، وحماية شيخ عام آل شبل عامر الشبلي، في مدينة الفلوجة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "اشتباكات بالرصاص الحي حدثت في مدينة الفلوجة، بين موكب محافظ الأنبار وموكب شيخ عام آل شبل، عامر الشبلي".

وأضاف المصدر، أن "إطلاق الرصاص الحي جرى بشكل مباشر على إحدى عجلات عامر الشبلي، من قبل قوة الحماية التابعة للمحافظ، ما أدى لتطور الأوضاع وقطع مدخل الفلوجة، على موكب المحافظ من قبل الشيخ الشبلي".