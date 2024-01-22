الأعرجي والسفير التشيكي يبحثان تعزيز التعاون العسكري والاستخباري

2024-01-22 15:50:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وسفير جمهورية التشيك في بغداد بيتر شتيبانيك، يوم الأحد، تعزيز التعاون العسكري والأمني والاستخباري بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد السفير التشيكي وبحثا معاً مجمل الأوضاع الدولية وما تمر به المنطقة من أزمات، كما جرى بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن التعاون في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء، بحث التعاون العسكري والأمني والاستخباري بشكل ثنائي بين البلدين.

وأكد الأعرجي أن العراق حريص على على تطوير العلاقات مع جمهورية التشيك، والدول الصديقة، لتطوير قدراته العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن مايحدث في غزة هو عملية قتل ممنهج للأطفال والنساء، ما ينذر بتوسيع رقعة الصراع اذا لم يصار إلى حل يعيد الحق إلى الفلسطينيين.