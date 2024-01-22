"طاقة" الإماراتية تبيع كامل حصتها بحقل "أتروش" في إقليم كوردستان

2024-01-22 15:50:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اتفاقا مع شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية لبيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان العراق.

وقالت "طاقة" في بيان لبورصة أبوظبي إنها "أبرمت اتفاقات البيع من خلال شركة "طاقة إنترناشيونال بي في"، مشيرة إلى أن الصفقة تظل خاضعة للحصول على موافقات "الأطراف الثالثة".

ولم تذكر الشركة قيمة الصفقة أو نسبة ملكيتها في الحقل.

وتم إبرام الاتفاق من خلال شركة "طاقة إنترناشونال بي" التابعة والمملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، بحسب "رويترز".

إلى ذلك، وفي تقرير لها، قالت وكالة "بلومبرغ"، أن شركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" أبرمت اتفاقاً لبيع كامل حصتها في حقل "أتروش" النفطي في إقليم كوردستان إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز" البريطانية.

واضافت، ان العراق يصدر نفط كوردستان عبر خط أنابيب ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي. وهذا الخط مغلق منذ ما يقرب من 10 أشهر، و لا يزال يواجه تأخيراً.

ورأت، أن التعويض عن التكاليف يشكّل أحدث مشكلة تضرب خط الأنابيب الذي يمتد من كوردستان إلى تركيا، والذي أدى إغلاقه إلى خسارة إيرادات بقيمة حوالي مليار دولار شهرياً.

وأدى إغلاق الخط إلى حجب ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام يومياً عن الأسواق العالمية.