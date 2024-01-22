2024-01-22 15:50:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 429 ألف دينار، وسعر الشراء 425 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 399 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 395 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 ألف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 ألفاً و410 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 505 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 445 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 385 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.