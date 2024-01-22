استعدادات عراقية لمواجهة فيتنام

2024-01-22 15:50:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل المنتخب الوطني العراقي إجراء تدريباته صباح اليوم الاثنين تحضيراً لمواجهة منتخب فيتنام الأربعاء المقبل الساعة الثانية والنصف في ستاد جاسم بن حمد الخاصّ بنادي السد.

وشارك في تدريبات اليوم، التي احتضنتها مراكز التدريب في نادي الغرافة وحضرها النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي علي جبار والأعضاء يحيى زغير ومحمد ناصر، جميع اللاعبين الذين بدوا في جاهزيةٍ تامةٍ للمشاركة في مباراة فيتنام المقبلة ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الرابعة لمنافسات كأس آسيا 2023 والتي سوف يتحدد من خلالها ولجميع المجموعات مواجهات الدور ثمن النهائي.

ومن المؤمل أن يخوض المنتخب الوطني العراقي في الـ29 من الشهر الحالي مباراة دور الـ16 في ستاد خليفة الدوليّ مع أحد المنتخبات الحائزة على المركز الثالث في (المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة).

على صعيدٍ متصلٍ، يعقد غداً الثلاثاء في الساعة 11:00 صباحاً المؤتمر الصحفيّ الخاص بمدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في المركز الصحفيّ (مشيرب) إلى جانب لاعب المنتخب الوطنيّ بشار رسن.