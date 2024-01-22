العراق يسترد من الامارات 960 ألف دولار بذمة مدان سرق مصرفا حكوميا

2024-01-22 15:50:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد الدفعة الأولى من الأموال المُترتبة بذمة أحد المُدانين من دولة الإمارات.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن جهود دائرة الاسترداد أثمرت عن استعادة دفعةٍ أولى من المبلغ الذي أودعه المُدان في أحد البنوك في الإمارات، مُبيـناً أن محكمة الجنايات المركزية العراقية أصدرت في العام 2005 حكماً وجاهياً بالسجن لمُدة (8) سنواتٍ على المُدان الذي أقدم على سرقة مصارف حكوميةٍ بعد أحداث 9/4/2003، كما حكمت بمصادرة مبلغ (500,000) ألف دولارٍ أودعه في أحد البنوك في دولة الإمارات.

وأضاف مكتب الإعلام إن المبلغ المُسترد تم تحويله من الإمارات إلى حساب مصرف الرافدين عبر شركةٍ لتحصيل الديون، مُنوهاً بدور السفارة العراقية في أبو ظبي بمتُابعة تحويل المبلغ، لافتاً إلى أنه تم إرسال إضبارة الدعوى بحق المُدان إلى وزارة الخارجية من مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام، وتم إرسالها إلى السلطات القضائيـة الإماراتيـة.

وأوضح أن إجراءات المُتابعة أسفرت عن صدور حكمٍ من القضاء الإماراتي يقضي بإلزام المُدان بدفع مبلغ (960,100) ألف دولارٍ إلى مصرف الرافدين بعده الجهة المُتضررة، مُؤكداً استمرار الهيئة بمُتابعة استرداد المبلغ كله المُترتب بذمـة المُدان.