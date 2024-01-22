تظاهرتان في بغداد وبعقوبة للمطالبة بالتعيين وتثبيت أكثر من 2000 موظف

2024-01-22 15:50:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أصحاب الشهادات العليا والخريجون الأوائل، يوم الاثنين، وسط العاصمة بغداد للمطالبة بحقهم في "التعيين".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هؤلاء المتظاهرين خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة حاشدة أمام وزارة المالية وسط بغداد للمطالبة بإطلاق التخصيص المالي لملف تعيينهم الـ 31 الف درجة وظيفية.

وفي ديالى تظاهر المئات من موظفي عقود "بشائر الخير" وسط بعقوبة مركز المحافظة، يوم الاثنين، للمطالبة بتثبيتهم وحسم ملفهم المعلق منذ 16 عاماً.

وقال محمد ماهر احد المتظاهرين وكالة شفق نيوز، ان البرلمان والحكومة اهملا ما تبقى من عقود ملف بشائر الخير منذ 2008 وحتى الآن والذين يتجاوز عددهم 2000 موظف.

وأكد ماهر ان التظاهرة تطالب بحسم تثبيت المتعاقدين اسوة بالدوائر الاخرى بعد تثبيت اغلب موظفي العقود العام الماضي وتضمين تثبيتنا ضمن الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ان المتظاهرين اعتصموا امام مبنى المحافظة لاستحصال حقهم المشروع اسوة بموظفي الدولة.

واضاف، ان الحكومة شملت مئات الاف من العقود بالتثبيت في الملاكات الوظيفية الدائمة باستثناء بشائر الخير التي أهمل ملفها لاسباب مجهولة، داعيا الى انصاف الاف العوائل والاستجابة للمطالب المشروعة.

وأطلقت الحكومة الاتحادية في ديالى، أواخر العام 2009 مشروعا لتعيين 20 ألف شخص وبصفة متعاقد لمدة 6 أشهر، لامتصاص البطالة ومنع استغلال الجماعات المسلحة للعاطلين في المناطق الساخنة وإغرائهم مادياً، إلا أن المشروع لم يحقق أهدافه لاصطدامه بقوانين وإجراءات لجنة بشائر الخير، ووزارة التخطيط التي تسببت بتأخر وتلكؤ صرف مستحقات أغلب المتعاقدين.