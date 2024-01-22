بينها مشروع الواجهة النهرية للموصل القديمة.. السوداني يوجه بتنفيذ مشاريع إعمار نينوى

2024-01-22 15:50:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الاجتماع الثاني للّجنة العليا لإعمار نينوى، جرت خلاله مناقشة ومتابعة أهمّ المشاريع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وتم اتخاذ القرارات الخاصة بها".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء، وجّه بأن تُعرض على سيادته التصاميم لمشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة؛ لغرض السير بإجراءات تنفيذ المشروع ومراعاة الملكيات الخاصة بالمنطقة".

وتابع: "في ما يتعلق بالأعمال الخاصة للطريق الحولي، فقد تمّ تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتوجيه الدعوات المباشرة للمقطع الثاني من مشروع الطريق الحولي لمدينة الموصل، والممتدّ من الجسر السادس إلى طريق بغداد".

ووبيّن أنه "تمت المصادقة على مشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتوجيه الدعوات المباشرة للشركات العالمية المختصة"، مشيراً إلى أن "اللجنة قررت أيضاً إنشاء ملعب الإدارة المحلية مع جميع المرافق الرياضية الملحقة به.