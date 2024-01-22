الزراعة تعلن تفاصيل خطتها للموسم الحالي وتؤكد اعتمادها على منظومات الري الحديثة

2024-01-22 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطتها للموسم الزراعية 2023-2024، فيما أشارت الى اعتماد الجزء الأكبر منها على منظومات الري الحديثة.

وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة، أعدت خطة زراعية للموسم الزراعي 2023-2024، بانخفاض المناطق الزراعية المروية بحدود المليون دونم عن السنة الماضية التي كانت 2 ونصف مليون دونم، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات، والإجراءات التي اتخذها الجانب التركي في تقليص حصة المياه".

وأضاف سهر، أن "الجزء المتحقق من المساحات الزراعية الأخرى اعتمد (4) ملايين دونم من مناطق الإرواء باستخدام منظومات الري الحديثة واعتماداً على الآبار"، مبيناً أن "هناك 4 ملايين دونم في المناطق الديمية مضمونة الأمطار وشبه مضمونة خلال بداية الموسم الحالي، حيث غطت معدلات تساقط الأمطار جزءاً كبيراً من مساحات الأراضي الزراعية وحققت الرية الأولى وأنجزت بالكامل".

وتابع، أن "وزارة الزراعة بانتظار الرية الثانية خاصة أن الأجواء رطبة خلال الفترة الحالية، وأيضاً مع الإيرادات المائية المتوفرة سيتم تحقيق الرية الثانية بانسيابية تامة"، مشيراً إلى أن "الجزء الأكبر من المساحات الزراعية اعتمد على منظومات الري الحديثة والري التكميلي".