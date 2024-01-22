وزير الداخلية يفتتح أول قاطع مرور للطرق السريعة في العراق

2024-01-22 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، أول قاطع مرور للطرق السريعة في العراق بمدينة الفلوجة ضمن 7 قواطع يتم إنشاؤها حالياً.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري افتتح قاطع مرور الطريق السريع (كيلو 28) في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، ويعد أول قاطع مرور في العراق للطرق السريعة، ورافق سيادته وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة في الوزارة وممثلون عن المحافظة".وأضافت أن "افتتاح هذا القاطع يأتي من ضمن 7 قواطع يتم إنشاؤها حالياً، في ظل اهتمام الوزارة بالطرق السريعة الرئيسة ولمتابعة حركة السير ومنع وقوع الحوادث التي يذهب ضحيتها العشرات خلال الحوادث المرورية".