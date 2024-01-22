2024-01-22 16:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، تسليم رفات 41 من الإيزيديين الذين قتلوا على أيدي عناصر تنظيم داعش في قضاء سنجار، إلى ذويهم بعد إكمال فحوصات الحمض النووي "DNA"، مؤكداً الاستمرار بإجراءات الفحوصات المطابقة لجميع الرفات التي يتم التوصل إليها.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز إجراءات تسليم الرفات إلى ذويهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير الحسناوي، ترأس كممثل لرئيس الوزراء، مراسم تشييع وتسليم رفات الضحايا في نصب الشهيد وسط بغداد، بعد إكمال فحوصات المطابقة، وبذلك يبلغ عدد الرفات التي جرى فحصها وتسليمها 188".

وقال وزير الصحة إن "دائرة الطب العدلي مستمرة بإجراءات فحوصات المطابقة لجميع الرفات التي تصل إليها من المقابر التي تفتح بين الحين والآخر وتكملها على شكل وجبات وتسلمها إلى ذويهم".

وكانت وزارة الصحة قد سلمت في وقت سابق، رفات 172 شهيداً من شهداء الأنفال إلى لجنة من إقليم كوردستان.

وسبق لدائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، أن أعلنت في 26 حزيران/ يونيو 2023، تسليم 39 رفات إيزيدياً إلى ذويهم بعد مطابقتها مختبرياً.

يذكر أن عدد المقابر الجماعية التي تضم إيزيديين يبلغ أكثر من ثمانين مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من قضاء سنجار، حيث أقدم تنظيم داعش على قتل واختطاف الآلاف من الإيزيديين أثناء اجتياحه مناطق سنجار عام 2014.