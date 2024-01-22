"الصافع والمصفوع" والمصور.. الدفاع العراقية تعاقب 4 ضباط بعد "الفضيحة" العسكرية (وثائق)

2024-01-22 16:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، معاقبة الضباط الأربعة وبينهم المصور، بعد "الفضيحة" العسكرية التي وثقتها كاميرا هاتف أحد الأطراف المشاركين بها.

وبحسب وثائق صادرة عن المحكمة العسكرية الأولى، التابعة لوزارة الدفاع، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن "المحكمة قررت معاقبة الضباط الثلاثة ورتبهم (عقيد وعميد ومقدم) الذين ظهروا بالمقطع والشخص المصور، بالسجن لمدة تتراوح بين 8 أشهر إلى سنة، والطرد من الجيش، بقرار قابل للتمييز".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بالفيديو المسرب من داخل أحد مقرات الجيش العراقي، والذي يظهر قيام أحد ضباط الجيش بصفع ضابط على وجهه في مشهد أثار غضب رواد السوشيال ميديا بسبب طريقة هذا التعدي الواضح.

وعلقت وزارة الدفاع العراقية، على الفيديو المتداول، وعدته تصرفا لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ(103) أعوام من البطولات والتضحية.