التربية تؤكد تركيزها على تنمية القدرات العلمية والإبداعية للطلبة

2024-01-22 16:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تركيزها على دعم الأنشطة المدرسية واللاصفية وتنمية القدرات العلمية والإبداعية للطلبة.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رعاية المواهب من أهم اهتمامات وزارة التربية، ففي هذا العام أطلقنا شعار عام الأنشطة المدرسية دعماً واهتماماً بمن يمتلكون مواهب وطاقات إبداعية واستثنائية".وأضاف السيد، أن "وزارة التربية تحاول أن تركز على هذا الجانب، في هذا العام، سواء فيما يتعلق بالقدرات العلمية وكذلك الإبداعية بالنسبة للطلبة، والدور الأساسي للوزارة هو اكتشاف وتنمية المواهب وتوجيه القدرات نحو طاقات خلاقة وإبداعية".وتابع أننا "لدينا مدارس الموهوبين وطلبة بإمكانات ومستويات علمية عالية جدا، مع الكثير من الطلبة الذين لديهم مواهب وإمكانات ثقافية على مستويات فنية على مستويات أدبية وكذلك رياضية، ولدينا الأنشطة الكبيرة والكثيرة وركزنا في هذا العام على دعم الأنشطة المدرسية واللا صفية ونأمل بأن ينعكس هذا الاهتمام والجهد على تنمية القدرات وإبراز المواهب والطاقات الخلاقة لدى طلبتنا وتلاميذنا.